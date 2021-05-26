Граждане Узбекистана прилетели в Забайкалье с 33 кг насвая

- В сумках прилетевших были обнаружены прозрачные полиэтиленовые упаковки с сыпучим веществом зелёно-коричневого цвета с резким запахом, общим весом 32,9 кг. Проведённая экспертиза установила, что обнаруженное вещество - насвай (жевательный табак) - вид некурительного табачного изделия. Весовые характеристики ввезенных табачных изделий превысили разрешенные 250 граммов табака, в расчёте на одно физическое лицо, в пределах, которых табачные изделия ввозятся без уплаты таможенных пошлин, налогов, - сообщили в пресс-службе Читинской таможни.







54 дела об административных правонарушениях возбудила Читинская таможня в отношении граждан, прилетевших из Узбекистана. При досмотре их ручной клади и багажа таможенники обнаружили почти 33 килограмма жевательного табака насвай.Это произошло в аэропорту Читы в конце декабря 2020 года. Граждане Узбекистана прилетели в Забайкальский край для работы на предприятии.Таможня в отношении 54 граждан Узбекистана возбудила дела об административных правонарушениях по ч.1 ст. 16.2 КоАП РФ «Недекларирование либо недостоверное декларирование товаров».Насвай изъят и подлежит дальнейшему уничтожению.Граждане Узбекистана пояснили, что насвай они везли для личных целей и об ограничениях не знали.В соответствии с решением совета Евразийской экономической комиссии, разрешён ввоз 200 сигарет, 50 сигар или 250 граммов табака (включая сосательный табак насвай), или все изделия общим весом не более 250 граммов в расчёте на одно физическое лицо, достигшее 18-летнего возраста.Насвай даёт высокий риск привыкания, способствует развитию рака ротовой полости и пищевода, заболеваний желудочно-кишечного тракта.