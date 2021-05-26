В Иркутске бездомные собаки повредили машину, гоняясь за котом

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Накануне в дежурную часть отдела полиции №1 в Иркутске поступило сообщение, что во дворе стоит разбитый автомобиль. Полицейские прибыли на место, чтобы установить причины повреждений, сообщили в ГУ МВД по Иркутской области.У автомобиля Nissan X-Trail был оторван бампер, фара и другие части.Такие, на первый взгляд, логичные версии, как совершённое ДТП или хулиганство не нашли своего подтверждения. Во время поквартирного обхода один из жильцов сказал, что машину повредили… собаки. Свои слова он подкрепил видеозаписью, на которой отчётливо видно, как несколько дворняг загнали кота под машину и пытались его достать, поочередно разбирая автомобиль на запчасти.Сотрудники полиции установили вероятного владельца автомобиля – жителя Забайкальского края, которого сейчас нет в Иркутске. Детали кузова временно оставили на хранение в ОВД. Владелец «Ниссана» заберёт их, когда приедет.