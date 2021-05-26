17-летний парень обокрал 24-летнего друга
Ночью 3 мая в полицию Заиграевского района поступило сообщение о квартирной краже от 24-летнего местного жителя. Он рассказал, что распивал спиртное с приятелем и уснул. Проснувшись, обнаружил пропажу имущества. Ущерб составил более 20 тысяч рублей, сообщили в МВД по Бурятии.
Выяснилось, что молодой человек распивал алкоголь с 17-летним знакомым. После выпитого хозяин жилища уснул, а несовершеннолетний гость собрался домой. По пути подросток прихватил с веранды самовар и барсетку. Из машины, стоящей во дворе, юноша украл видеорегистратор, автомагнитолу и музыкальную колонку.
Сотрудники уголовного розыска задержали подростка, украденное у него изъято.
Несовершеннолетний состоит на учёте в ПДН, ранее привлекался к уголовной ответственности за кражи.
По факту кражи возбуждено уголовное дело. В отношении молодого человека, которого обокрали, решается вопрос о возбуждении административного производства за вовлечение несовершеннолетнего в употребление алкогольной продукции.
В Бурятии подросток после пьянки украл барсетку, колонку и самовар
Происшествия, Фото:
Комментарии
Уважаемые читатели, все комментарии, не соответствующие действующему законодательству, контенту сайта (в том числе наличие каких-либо ссылок) и элементарным нормам культурного поведения удаляются автоматически.
Ваш комментарий отправлен на модерацию и скоро он появится на сайте.Социальные комментарии Cackle
Читают сейчас
Прилетевшие мужчины заявили, что ничего не знали об ограничениях
Собаки загнали кота под машину и пытались достать оттуда
17-летний парень обокрал 24-летнего друга
Студент спал в своей квартире, когда его разбудили незнакомцы с ножом в руках
Хозяйка дома спала, когда начался пожар
Мужчина поверил лжесотрудникам банка
Страницу мошенника мужчина нашёл в Instagram
Водитель скончался на месте
Талые воды за 10 минут подтопили улицы
Его подельник отделался условным сроком
Тело девушки пока не нашли
Погибший мотоциклист не имел водительских прав
Случай произошёл, когда её хозяйка занималась шитьём
Мужчина совершил кражу в маршрутке
Мужчина убил жертву после отказа в интиме