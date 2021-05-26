В Бурятии подросток после пьянки украл барсетку, колонку и самовар

17-летний парень обокрал 24-летнего друга



Ночью 3 мая в полицию Заиграевского района поступило сообщение о квартирной краже от 24-летнего местного жителя. Он рассказал, что распивал спиртное с приятелем и уснул. Проснувшись, обнаружил пропажу имущества. Ущерб составил более 20 тысяч рублей, сообщили в МВД по Бурятии.



Выяснилось, что молодой человек распивал алкоголь с 17-летним знакомым. После выпитого хозяин жилища уснул, а несовершеннолетний гость собрался домой. По пути подросток прихватил с веранды самовар и барсетку. Из машины, стоящей во дворе, юноша украл видеорегистратор, автомагнитолу и музыкальную колонку.



Сотрудники уголовного розыска задержали подростка, украденное у него изъято.



Несовершеннолетний состоит на учёте в ПДН, ранее привлекался к уголовной ответственности за кражи.



По факту кражи возбуждено уголовное дело. В отношении молодого человека, которого обокрали, решается вопрос о возбуждении административного производства за вовлечение несовершеннолетнего в употребление алкогольной продукции.

