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В Бурятии подросток после пьянки украл барсетку, колонку и самовар

В Бурятии подросток после пьянки украл барсетку, колонку и самовар
Происшествия,  Фото:pixabay.com
17-летний парень обокрал 24-летнего друга

Ночью 3 мая в полицию Заиграевского района поступило сообщение о квартирной краже от 24-летнего местного жителя. Он рассказал, что распивал спиртное с приятелем и уснул. Проснувшись, обнаружил пропажу имущества. Ущерб составил более 20 тысяч рублей, сообщили в МВД по Бурятии.

Выяснилось, что молодой человек распивал алкоголь с 17-летним знакомым. После выпитого хозяин жилища уснул, а несовершеннолетний гость собрался домой. По пути подросток прихватил с веранды самовар и барсетку. Из машины, стоящей во дворе, юноша украл видеорегистратор, автомагнитолу и музыкальную колонку.

Сотрудники уголовного розыска задержали подростка, украденное у него изъято.

Несовершеннолетний состоит на учёте в ПДН, ранее привлекался к уголовной ответственности за кражи.

По факту кражи возбуждено уголовное дело. В отношении молодого человека, которого обокрали, решается вопрос о возбуждении административного производства за вовлечение несовершеннолетнего в употребление алкогольной продукции.
кража
 
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