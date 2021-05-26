Студент спал в своей квартире, когда его разбудили незнакомцы с ножом в руках
Ночью 25 мая в полицию Железнодорожного района Улан-Удэ поступило сообщение о разбойном нападении от 20-летнего студента колледжа. Взволнованный молодой человек сообщил, что ночью двое незнакомых пьяных мужчин зашли в его незапертую квартиру.
Разбудив молодого человека, преступники, угрожая ножом, стали требовать продукты. Однако студент сумел вырваться, убежать из квартиры и вызвать полицейских.
- В результате оперативно-розыскных мероприятий сотрудники уголовного розыска отдела полиции №1 установили личности подозреваемых. Ими оказались ранее не судимые местные жители 32 и 22 лет. Полицейские задержали злоумышленников по горячим следам в квартире одного из них, - сообщили в пресс-службе МВД по Бурятии.
У подозреваемых изъяты нож и часть украденных продуктов.
Задержанные пояснили следователю, что совершению преступление способствовало распитие спиртного.
Возбуждено уголовное дело по статье «Разбой», уточнили в МВД по Бурятии. Подозреваемые задержаны, ведётся следствие.
Налётчики с ножом ворвались в квартиру спящего улан-удэнца
Происшествия, Фото:
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