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Налётчики с ножом ворвались в квартиру спящего улан-удэнца

Налётчики с ножом ворвались в квартиру спящего улан-удэнца
Происшествия,  Фото:Baikal-daily.ru
Студент спал в своей квартире, когда его разбудили незнакомцы с ножом в руках

Ночью 25 мая в полицию Железнодорожного района Улан-Удэ поступило сообщение о разбойном нападении от 20-летнего студента колледжа. Взволнованный молодой человек сообщил, что ночью двое незнакомых пьяных мужчин зашли в его незапертую квартиру.

Разбудив молодого человека, преступники, угрожая ножом, стали требовать продукты. Однако студент сумел вырваться, убежать из квартиры и вызвать полицейских.

- В результате оперативно-розыскных мероприятий сотрудники уголовного розыска отдела полиции №1 установили личности подозреваемых. Ими оказались ранее не судимые местные жители 32 и 22 лет. Полицейские задержали злоумышленников по горячим следам в квартире одного из них, - сообщили в пресс-службе МВД по Бурятии.

У подозреваемых изъяты нож и часть украденных продуктов.

Задержанные пояснили следователю, что совершению преступление способствовало распитие спиртного.

Возбуждено уголовное дело по статье «Разбой», уточнили в МВД по Бурятии. Подозреваемые задержаны, ведётся следствие.


разбой
 
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