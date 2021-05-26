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«Проснулась от дыма»: В Бурятии сгорел жилой дом

«Проснулась от дыма»: В Бурятии сгорел жилой дом
Происшествия,  Фото:республиканское агентство ГО и ЧС
Хозяйка дома спала, когда начался пожар

В ночь с 25 на 26 мая в селе Карымск Прибайкальского района Бурятии сгорел жилой дом.

- На момент прибытия пожарных горела веранда дома, пламя распространилось на основные конструкции жилого строения. Была угроза перехода на стайку и сеновал. Тушение пожара осложнял сильный ветер. На полную ликвидацию открытого горения потребовалось около часа, - сообщили в республиканском агентстве ГО и ЧС.


Дом выгорел изнутри, огонь также уничтожил кровлю.

Переход огня на расположенные рядом постройки пожарные не допустили.

Причиной произошедшего могло послужить короткое замыкание электрооборудования на веранде дома.

К счастью, при пожаре никто не пострадал: хозяйка проснулась ночью от запаха дыма и успела выбежать из дома. Сейчас женщина временно живёт у родственников.

Как сообщал «Байкал-Daily», на днях на севере Бурятии пожар оставил без крыши над головой две семьи, одна из них многодетная.


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