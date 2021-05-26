«Проснулась от дыма»: В Бурятии сгорел жилой дом

В ночь с 25 на 26 мая в селе Карымск Прибайкальского района Бурятии сгорел жилой дом.
- На момент прибытия пожарных горела веранда дома, пламя распространилось на основные конструкции жилого строения. Была угроза перехода на стайку и сеновал. Тушение пожара осложнял сильный ветер. На полную ликвидацию открытого горения потребовалось около часа, - сообщили в республиканском агентстве ГО и ЧС.
Дом выгорел изнутри, огонь также уничтожил кровлю.
Переход огня на расположенные рядом постройки пожарные не допустили.
Причиной произошедшего могло послужить короткое замыкание электрооборудования на веранде дома.
К счастью, при пожаре никто не пострадал: хозяйка проснулась ночью от запаха дыма и успела выбежать из дома. Сейчас женщина временно живёт у родственников.
Как сообщал «Байкал-Daily», на днях на севере Бурятии пожар оставил без крыши над головой две семьи, одна из них многодетная.