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Иркутянин перевёл мошенникам 3,4 млн рублей

Иркутянин перевёл мошенникам 3,4 млн рублей
Происшествия,  Фото:Baikal-daily.ru
Мужчина поверил лжесотрудникам банка

Жители Иркутской области по-прежнему попадаются на популярную схему обмана. Аферисты представляются сотрудниками банков и сообщают о подозрительных действиях, якобы происходящих со счётом гражданина – оформлении кредита от их имени. Под видом «спасения» счёта от мошенников они уговаривают граждан оформить банковский займ на максимально доступную им сумму и перевести деньги на «безопасный счет».

Так, 43-летний житель Ленинского округа Иркутска, поверив ненастоящим сотрудникам банка, перевёл на указанный ими счёт свыше 3,4 миллионов рублей.

При аналогичных обстоятельствах 490 тысяч рублей потеряла 64-летняя ангарчанка, 22-летний иркутянин лишился 400 тысяч рублей, 290 тысяч перевел мошенникам 62-летний житель Иркутска, 240 тысяч рублей – жительница села из Аларского района и 120 тысяч – 30-летний мужчина из Иркутска.

- Только за понедельник жертвами аферистов стали 12 жителей Иркутской области. Они лишились более 8 миллионов рублей. Жертвами злоумышленников стали электромеханик, инженер, стоматолог, рабочий завода, фармацевт, водитель, повар, два пенсионера и трое безработных, - сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Иркутской области.

Как сообщал «Байкал-Daily», шелеховчанин заложил квартиру и перевёл мошенникам 2 млн рублей.
мошенничество
 
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