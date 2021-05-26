 

Новости Бурятии и Улан-Удэ в реальном времени

26 мая

25 мая

Популярное

Житель Иркутской области заложил квартиру и отдал мошенникам 2 млн рублей

Житель Иркутской области заложил квартиру и отдал мошенникам 2 млн рублей
Происшествия,  Фото:ГУ МВД по Иркутской области
Страницу мошенника мужчина нашёл в Instagram

В понедельник 12 жителей Иркутской области стали жертвами мошенников. Они в общей сложности лишились более восьми миллионов рублей. Жертвами аферистов стали электромеханик, инженер, стоматолог, рабочий завода, фармацевт, водитель, повар, два пенсионера и трое безработных, сообщили в ГУ МВД по Иркутской области.

Житель Шелехова заложил квартиру и оформил четыре кредита, чтобы направить свыше двух миллионов рублей заёмных средств «брокеру». Его мужчина нашёл в Instagram. Торговец, обещавший заработок на инвестициях, перестал выходить на связь, как только шелеховчанин решил вывести вложенные деньги.

- Они мне сказали, что чем больше вкладываешь, тем больше будет отдача. В первый раз я вложил 700 тысяч, второй раз – тоже 700. Каждый раз в кредит. Потом квартиру под залог – тоже туда же. Они говорили: «Не переживайте, все деньги вернутся», - рассказал мужчина в полиции.

Похожая ситуация произошла с 30-летним иркутянином, поверившим «специалисту по инвестициям» и вложившим более миллиона рублей.


мошенничество
 
Уважаемые читатели, все комментарии, не соответствующие действующему законодательству, контенту сайта (в том числе наличие каких-либо ссылок) и элементарным нормам культурного поведения удаляются автоматически.
Социальные комментарии Cackle

Читают сейчас

«Проснулась от дыма»: В Бурятии сгорел жилой дом
«Проснулась от дыма»: В Бурятии сгорел жилой дом
Происшествия, 26.05.2021
Хозяйка дома спала, когда начался пожар
Иркутянин перевёл мошенникам 3,4 млн рублей
Иркутянин перевёл мошенникам 3,4 млн рублей
Происшествия, 26.05.2021
Мужчина поверил лжесотрудникам банка
Ангарчанина посадили за вырубку леса на 23 млн
Ангарчанина посадили за вырубку леса на 23 млн
Происшествия, 26.05.2021
Его подельник отделался условным сроком
Мотоциклист и его пассажир погибли в ДТП в Бурятии
Мотоциклист и его пассажир погибли в ДТП в Бурятии
Происшествия, 26.05.2021
Погибший мотоциклист не имел водительских прав
В Забайкалье ветеринары спасли кошку, проглотившую иглу
В Забайкалье ветеринары спасли кошку, проглотившую иглу
Происшествия, 25.05.2021
Случай произошёл, когда её хозяйка занималась шитьём
Вор из Бурятии обокрал пенсионерку в Подмосковье
Вор из Бурятии обокрал пенсионерку в Подмосковье
Происшествия, 25.05.2021
Мужчина совершил кражу в маршрутке
В Улан-Удэ под суд пойдёт бездомный, убивший женщину
В Улан-Удэ под суд пойдёт бездомный, убивший женщину
Происшествия, 25.05.2021
Мужчина убил жертву после отказа в интиме
В Чите 4 дня с пассажиров не списывали деньги за проезд
В Чите 4 дня с пассажиров не списывали деньги за проезд
Происшествия, 25.05.2021
Списание денежных средств началось только 24 мая
В Бурятии в рамках уголовного дела ищут пропавшую женщину
В Бурятии в рамках уголовного дела ищут пропавшую женщину
Происшествия, 25.05.2021
Сельчанка пропала без вести прошлым летом

Позитив

Проекты Байкал-Daily

Лонгриды

Блоги

Загрузка...
^