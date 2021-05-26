Страницу мошенника мужчина нашёл в Instagram
В понедельник 12 жителей Иркутской области стали жертвами мошенников. Они в общей сложности лишились более восьми миллионов рублей. Жертвами аферистов стали электромеханик, инженер, стоматолог, рабочий завода, фармацевт, водитель, повар, два пенсионера и трое безработных, сообщили в ГУ МВД по Иркутской области.
Житель Шелехова заложил квартиру и оформил четыре кредита, чтобы направить свыше двух миллионов рублей заёмных средств «брокеру». Его мужчина нашёл в Instagram. Торговец, обещавший заработок на инвестициях, перестал выходить на связь, как только шелеховчанин решил вывести вложенные деньги.
- Они мне сказали, что чем больше вкладываешь, тем больше будет отдача. В первый раз я вложил 700 тысяч, второй раз – тоже 700. Каждый раз в кредит. Потом квартиру под залог – тоже туда же. Они говорили: «Не переживайте, все деньги вернутся», - рассказал мужчина в полиции.
Похожая ситуация произошла с 30-летним иркутянином, поверившим «специалисту по инвестициям» и вложившим более миллиона рублей.
Житель Иркутской области заложил квартиру и отдал мошенникам 2 млн рублей
Происшествия, Фото:
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