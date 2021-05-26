В Иркутской области водитель «Нивы» погиб в столкновении с фурой

Водитель скончался на месте
Днём 25 мая на 219 километре автодороги «Братск-Усть-Илимск» в районе посёлка Бадарминск Усть-Илимского района Иркутской области произошло смертельное ДТП.
32-летний водитель «Нивы» допустил столкновение с большегрузом, который двигался во встречном направлении. Водитель легковушки получил тяжелейшие травмы и скончался на месте.
Водитель фуры не пострадал.
Сотрудники полиции проводят проверку, устанавливая все обстоятельства произошедшего, сообщили в УГИБДД по Иркутской области.
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