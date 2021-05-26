«Всё бежит»: Посёлок в пригороде Улан-Удэ оказался в воде

«Затопило за 10 минут», «Машина вообще не проехать, это кошмар какой-то! Всё бежит, ужас», - говорят местные жители.







Вечером 25 мая улицы посёлка Гурульба Иволгинского района Бурятии оказались потоплены. Местные жители рассказали, что к домам невозможно подойти, автомобили не могут проехать. Видео, снятое местными жителями, появилось в паблике ves_ulan_ude_.Сообщение о подтоплении поступало в Главное управление МЧС по Бурятии. На место выехала оперативная группа ведомства и рабочая группа администрации Иволгинского района.- На месте выявлено, что в результате обильного снеготаяния произошло частичное подтопление проезжей части по улице Мира. Для отвода воды силами местной администрации и жителей произведена работа по обустройству отводного канала вдоль улицы Мира. Осуществляется мониторинг обстановки, ситуация находится на контроле главного управления, - сообщили «Байкал-Daily» в пресс-службе ГУ МЧС по Бурятии.В группе «Иволга-инфо. 24/7» сообщается, что в Гурульбу направлена техника для устранения последствий подтопления. Привлечена вся спецтехника МБУ «Иволга»: грейдер, «КамАЗ», погрузчик, экскаватор. Необходимо провести прочистку каналов.На сегодняшнее утро поток воды уменьшился. Мониторинг ситуации и устранение последствий схода воды с гор продолжается.