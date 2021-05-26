Ангарчанина посадили за вырубку леса на 23 млн

Его подельник отделался условным сроком
Двое жителей города Ангарск признаны виновными в мошенничестве и в незаконной рубке леса.
Мужчины, будучи предпринимателями, приобрели лицензию на пользование недрами с целью геологического изучения. Затем заключили с региональным министерством лесного комплекса договор аренды земельного участка площадью 95 га в Усольском лесничестве Ангарского городского округа. Однако проводить геологические работы они и не планировали, а попросту вырубили в 2018 году деревья на лесном участке.
Лесному фонду причинён ущерб на сумму более 23 млн рублей.
Суд назначил одному из виновных пять лет лишения свободы в исправительной колонии общего режима. Второй получил четыре года лишения свободы условно с испытательным сроком четыре года.
Оба осуждённых лишены права заниматься деятельностью, связанной с заготовкой, перевозкой и реализацией древесины, на один год.
Приговор не вступил в законную силу, сообщили в пресс-службе прокуратуры Иркутской области.
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