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Ангарчанина посадили за вырубку леса на 23 млн

Ангарчанина посадили за вырубку леса на 23 млн
Происшествия, 
Его подельник отделался условным сроком

Двое жителей города Ангарск признаны виновными в мошенничестве и в незаконной рубке леса.

Мужчины, будучи предпринимателями, приобрели лицензию на пользование недрами с целью геологического изучения. Затем заключили с региональным министерством лесного комплекса договор аренды земельного участка площадью 95 га в Усольском лесничестве Ангарского городского округа. Однако проводить геологические работы они и не планировали, а попросту вырубили в 2018 году деревья на лесном участке.

Лесному фонду причинён ущерб на сумму более 23 млн рублей.

Суд назначил одному из виновных пять лет лишения свободы в исправительной колонии общего режима. Второй получил четыре года лишения свободы условно с испытательным сроком четыре года.

Оба осуждённых лишены права заниматься деятельностью, связанной с заготовкой, перевозкой и реализацией древесины, на один год.

Приговор не вступил в законную силу, сообщили в пресс-службе прокуратуры Иркутской области.
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