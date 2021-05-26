Ангарчанина посадили за вырубку леса на 23 млн

Его подельник отделался условным сроком



Двое жителей города Ангарск признаны виновными в мошенничестве и в незаконной рубке леса.



Мужчины, будучи предпринимателями, приобрели лицензию на пользование недрами с целью геологического изучения. Затем заключили с региональным министерством лесного комплекса договор аренды земельного участка площадью 95 га в Усольском лесничестве Ангарского городского округа. Однако проводить геологические работы они и не планировали, а попросту вырубили в 2018 году деревья на лесном участке.



Лесному фонду причинён ущерб на сумму более 23 млн рублей.



Суд назначил одному из виновных пять лет лишения свободы в исправительной колонии общего режима. Второй получил четыре года лишения свободы условно с испытательным сроком четыре года.



Оба осуждённых лишены права заниматься деятельностью, связанной с заготовкой, перевозкой и реализацией древесины, на один год.



Приговор не вступил в законную силу, сообщили в пресс-службе прокуратуры Иркутской области.

