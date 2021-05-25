Вор из Бурятии обокрал пенсионерку в Подмосковье

Мужчина совершил кражу в маршрутке



70-летняя жительница города Подольск Московской области обратилась в полицию с заявлением о краже. Пенсионерка рассказала, что при выходе из маршрутного такси неизвестный украл её мобильный телефон и банковскую карту, с которой в дальнейшем перевёл деньги. Общая сумма материального ущерба составила более 16 тысяч рублей.



По подозрению в краже был задержан 31-летний уроженец Бурятии. Украденное у него изъято.



Возбуждено уголовное дело.



Подольский городской суд избрал мужчине меру пресечения в виде заключения под стражу, сообщает пресс-служба ГУ МВД по Московской области.

