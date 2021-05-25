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В Улан-Удэ под суд пойдёт бездомный, убивший женщину

В Улан-Удэ под суд пойдёт бездомный, убивший женщину
Происшествия,  Фото:СУ СКР по Бурятии
Мужчина убил жертву после отказа в интиме

В Улан-Удэ завершено расследование уголовного дела в отношении 41-летнего бездомного мужчины, обвиняемого в убийстве женщины.

Как сообщал «Байкал-Daily», преступление произошло в конце марта. Бездомный повстречал возле продуктового магазина незнакомую женщину, которой предложил уединиться. Купив спиртное, они вдвоём пришли в заброшенное здание бывшей промбазы, где стали выпивать. Затем мужчина потребовал от новой знакомой интимной близости. Однако женщина отказала. Тогда он схватил кирпич и с силой ударил им несколько раз по голове своей жертвы. Женщина скончалась.

После этого обвиняемый прибрался на месте преступления и убежал. Тело нашли лишь спустя неделю случайные прохожие.

Преступление по «горячим следам» не удалось раскрыть из-за отдалённости, захламленности и безлюдности места преступления и т.д. Но работа по делу не прекращалась.

- Повсеместно изымались записи систем наружного видеонаблюдения за прошедшие несколько недель, их массив детально изучался, пока не удалось обнаружить на одной из них изображение потерпевшей вместе с незнакомым мужчиной. По другим записям удалось отследить их путь до продуктового магазина, где мужчина приобрел спиртное; далее они проследовали в сторону промзоны, где позднее обнаружено тело потерпевшей, - отмечают в СУ СК РФ по Бурятии.

Уже к концу апреля личность мужчины удалось установить в ходе подворовых и поквартирных обходов, во время которых несколько местных жителей опознали в спутнике потерпевшей бездомного мужчину, обитавшего в коллекторах расположенной рядом теплотрассы. После этого его задержали.

- В настоящее время в ходе проведенного предварительного следствия собрана достаточная доказательственная база, в связи с чем уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу, - заключили в следственном управлении.



убийство
 
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