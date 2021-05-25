Мужчина убил жертву после отказа в интиме
В Улан-Удэ завершено расследование уголовного дела в отношении 41-летнего бездомного мужчины, обвиняемого в убийстве женщины.
Как сообщал «Байкал-Daily», преступление произошло в конце марта. Бездомный повстречал возле продуктового магазина незнакомую женщину, которой предложил уединиться. Купив спиртное, они вдвоём пришли в заброшенное здание бывшей промбазы, где стали выпивать. Затем мужчина потребовал от новой знакомой интимной близости. Однако женщина отказала. Тогда он схватил кирпич и с силой ударил им несколько раз по голове своей жертвы. Женщина скончалась.
После этого обвиняемый прибрался на месте преступления и убежал. Тело нашли лишь спустя неделю случайные прохожие.
Преступление по «горячим следам» не удалось раскрыть из-за отдалённости, захламленности и безлюдности места преступления и т.д. Но работа по делу не прекращалась.
- Повсеместно изымались записи систем наружного видеонаблюдения за прошедшие несколько недель, их массив детально изучался, пока не удалось обнаружить на одной из них изображение потерпевшей вместе с незнакомым мужчиной. По другим записям удалось отследить их путь до продуктового магазина, где мужчина приобрел спиртное; далее они проследовали в сторону промзоны, где позднее обнаружено тело потерпевшей, - отмечают в СУ СК РФ по Бурятии.
Уже к концу апреля личность мужчины удалось установить в ходе подворовых и поквартирных обходов, во время которых несколько местных жителей опознали в спутнике потерпевшей бездомного мужчину, обитавшего в коллекторах расположенной рядом теплотрассы. После этого его задержали.
- В настоящее время в ходе проведенного предварительного следствия собрана достаточная доказательственная база, в связи с чем уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу, - заключили в следственном управлении.
В Улан-Удэ под суд пойдёт бездомный, убивший женщину
Происшествия, Фото:
Комментарии
Уважаемые читатели, все комментарии, не соответствующие действующему законодательству, контенту сайта (в том числе наличие каких-либо ссылок) и элементарным нормам культурного поведения удаляются автоматически.
Ваш комментарий отправлен на модерацию и скоро он появится на сайте.Социальные комментарии Cackle
Читают сейчас
Списание денежных средств началось только 24 мая
Мужчина облюбовал для краж сеть местных магазинов
Мужчина орудовал сетями
Сельчанка пропала без вести прошлым летом
Угонщик отделался ограничением свободы
Согласно экспертизе, мужчина не способен осознавать фактический характер и общественную опасность своих действий
Женщина сама обратилась к грабителю с просьбой о сигарете
Доверчивый мужчина и его близкие поверили фальшивым брокерам
Неисправный автобус поехал по маршруту с подложным номером
По вине пьяного водителя девочка получила перелом ноги
Потерявшегося ребёнка нашли благодаря неравнодушному военному
Мужчина потерялся ещё семь месяцев назад
Девочка стала инвалидом по зрению
Мужчину в последний раз видели 4 мая
Девушка погибла, когда шла за ребёнком в детский сад