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В Забайкалье убийца и насильник девочки может отделаться лечением

В Забайкалье убийца и насильник девочки может отделаться лечением
Происшествия,  Фото:pixabay.com
Согласно экспертизе, мужчина не способен осознавать фактический характер и общественную опасность своих действий

В Забайкальском крае завершено расследование уголовного дела в отношении 64-летнего жителя Хилокского района, обвиняемого в изнасиловании и убийстве 11-летней девочки.

По данным следствия, 11 мая 2020 года в посёлке Могзон Хилокского района 63-летний мужчина встретил на улице 11-летнюю девочку. Он силой увёл в свою квартиру, где изнасиловал, а затем задушил. Тело он спрятал в кладовой.

- Следователи провели комплекс следственных действий для установления всех обстоятельств произошедшего. В соответствии с выводами назначенной следователями судебной психиатрической экспертизы, мужчина ввиду заболевания психики не способен осознавать фактический характер и общественную опасность своих действий и руководить ими, - сообщили в СУ СК РФ по Забайкальскому краю.

В связи с этим, уголовное дело с постановлением направлено прокурору для утверждения и дальнейшего направления в суд для решения вопроса о применении принудительных мер медицинского характера.
убийство изнасилование
 
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