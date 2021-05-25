В Забайкалье убийца и насильник девочки может отделаться лечением

Согласно экспертизе, мужчина не способен осознавать фактический характер и общественную опасность своих действий



В Забайкальском крае завершено расследование уголовного дела в отношении 64-летнего жителя Хилокского района, обвиняемого в изнасиловании и убийстве 11-летней девочки.



По данным следствия, 11 мая 2020 года в посёлке Могзон Хилокского района 63-летний мужчина встретил на улице 11-летнюю девочку. Он силой увёл в свою квартиру, где изнасиловал, а затем задушил. Тело он спрятал в кладовой.



- Следователи провели комплекс следственных действий для установления всех обстоятельств произошедшего. В соответствии с выводами назначенной следователями судебной психиатрической экспертизы, мужчина ввиду заболевания психики не способен осознавать фактический характер и общественную опасность своих действий и руководить ими, - сообщили в СУ СК РФ по Забайкальскому краю.



В связи с этим, уголовное дело с постановлением направлено прокурору для утверждения и дальнейшего направления в суд для решения вопроса о применении принудительных мер медицинского характера.

