Женщина сама обратилась к грабителю с просьбой о сигарете
17 мая в полицию поступило заявление от 38-летней улан-удэнки о грабеже. Он сообщила, что несколько дней назад неизвестный в парке отобрал её телефон.
Преступление произошло утром, когда женщина возвращалась от друзей, в гостях у которых распивала спиртное, сообщили в МВД по Бурятии.
Увидев незнакомца, нетрезвая горожанка сначала попросила у него сигарету, затем вместе с ним употребила предложенный алкоголь. Но затем прохожий отобрал её телефон и убежал.
Подозреваемый – 33-летний горожанин – был задержан сотрудниками полиции. Ранее он неоднократно привлекался к уголовной ответственности за имущественные и наркопреступления.
Телефон у него изъят. Возбуждено уголовное дело по статье «Грабёж».
Улан-удэнку ограбили в парке
Происшествия, Фото:
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