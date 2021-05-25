Улан-удэнку ограбили в парке

Женщина сама обратилась к грабителю с просьбой о сигарете



17 мая в полицию поступило заявление от 38-летней улан-удэнки о грабеже. Он сообщила, что несколько дней назад неизвестный в парке отобрал её телефон.



Преступление произошло утром, когда женщина возвращалась от друзей, в гостях у которых распивала спиртное, сообщили в МВД по Бурятии.



Увидев незнакомца, нетрезвая горожанка сначала попросила у него сигарету, затем вместе с ним употребила предложенный алкоголь. Но затем прохожий отобрал её телефон и убежал.



Подозреваемый – 33-летний горожанин – был задержан сотрудниками полиции. Ранее он неоднократно привлекался к уголовной ответственности за имущественные и наркопреступления.



Телефон у него изъят. Возбуждено уголовное дело по статье «Грабёж».

