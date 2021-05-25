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В Бурятии водитель неисправного автобуса пошёл на обман

В Бурятии водитель неисправного автобуса пошёл на обман
Происшествия,  Фото:МВД по Бурятии
Неисправный автобус поехал по маршруту с подложным номером

В Северо-Байкальском районе Бурятии сотрудники ГИБДД остановили рейсовый автобус «Asia Cosmos», следовавший по маршруту «Нижнеангарск – Северобайкальск».

При проверке выяснилось, что автобус никак не должен был выходить на линию.

- 44-летний водитель управлял автобусом при наличии неисправностей или условий, при которых эксплуатация транспортного средства запрещена. Однако владелец автобуса переставил государственные регистрационные знаки со сломанного транспортного средства на новое, - сообщили в пресс-службе МВД по Бурятии.

В отношении водителя составлены административные материалы по ч. 1 ст. 12.5 и ч. 4 ст. 12.2 КоАП, предусматривающей наказание в виде лишения права управления на срок от 6 до 12 месяцев. Также к административной ответственности будет привлечён сотрудник, ответственный за выпуск на линию автобуса, водитель которого установил подложные регистрационные знаки.


автобус ГИБДД
 
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