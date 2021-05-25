Житель Иркутской области сядет в колонию за наезд на девочку

По вине пьяного водителя девочка получила перелом ноги



В Иркутской области вынесен обвинительный приговор в отношении 52-летнего местного жителя, который будучи пьяным, сбил на машине девочку.



ДТП произошло в сентябре 2019 года в посёлке Усть-Ордынский. Мужчина, управляя автомобилем в состоянии алкогольного опьянения, выехал на обочину проезжей части и наехал на ребёнка. В результате семилетняя девочка получила перелом ноги.



Суд приговорил мужчину к трём годам лишения свободы с отбыванием наказания в колонии-поселении.



- Приговор в законную силу не вступил, - сообщает пресс-служба прокуратуры Иркутской области.





