По вине пьяного водителя девочка получила перелом ноги
В Иркутской области вынесен обвинительный приговор в отношении 52-летнего местного жителя, который будучи пьяным, сбил на машине девочку.
ДТП произошло в сентябре 2019 года в посёлке Усть-Ордынский. Мужчина, управляя автомобилем в состоянии алкогольного опьянения, выехал на обочину проезжей части и наехал на ребёнка. В результате семилетняя девочка получила перелом ноги.
Суд приговорил мужчину к трём годам лишения свободы с отбыванием наказания в колонии-поселении.
- Приговор в законную силу не вступил, - сообщает пресс-служба прокуратуры Иркутской области.
Житель Иркутской области сядет в колонию за наезд на девочку
Происшествия, Фото:
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