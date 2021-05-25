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В Бурятии не могут найти заблудившегося в лесу мужчину

В Бурятии не могут найти заблудившегося в лесу мужчину
Происшествия,  Фото:Baikal-daily.ru
Мужчина потерялся ещё семь месяцев назад

24 мая спасатели Бурятской республиканской поисково-спасательной службы выезжали в Кяхтинский район, в местность вблизи села Малая Кудара. Там они искали потерявшегося 25 октября 2020 года мужчину.

На поиски спасатели выезжали по заявлению МВД.

Спасатели обследовали 15 км леса. Поиск результата не дал, сообщили в республиканском агентстве ГО и ЧС.

Как сообщал «Байкал-Daily», в конце марта в лесу в Улан-Удэ нашёлся пропавший мужчина, страдающий потерей памяти. Также в середине марта женщина заблудилась ночью в лесу в Заиграевском районе. Её удалось благополучно найти.
пропавшие без вести
 
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