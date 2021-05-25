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В Иркутске мать девочки с аномалиями развития глаз отсудила миллион рублей

В Иркутске мать девочки с аномалиями развития глаз отсудила миллион рублей
Происшествия,  Фото:pixabay.com
Девочка стала инвалидом по зрению

Жительница Иркутска обратилась в суд с иском о взыскании с учреждения здравоохранения морального вреда из-за неоказания медицинской помощи, повлекшей рождение дочери с аномалией развития обоих глаз.

Женщина, узнав о беременности, встала на учёт в перинатальном центре города.

При проведении женщине второго и третьего скрининговых исследований медицинские работники центра допустили нарушения при оценке лицевых структур плода, а также не проводили оценка хрусталиков глаз. После рождения ребёнку диагностировали врождённую аномалию развития обоих глаз и признали инвалидом по зрению с детства.

- Несмотря на то, что дефекты качества проведённого медицинского обследования не состоят в прямой причинно-следственной связи с наступлением последствий в виде рождения девочки с пороком, однако, на этапе диспансерного наблюдения, обследования и лечения при беременности медицинская помощь иркутянке врачом акушером-гинекологом была оказана не в полном объеме и не соответствовала принятым медицинским стандартам, - сообщает прокуратура Иркутской области.

В связи с этим Кировский районный суд Иркутска взыскал в пользу женщины компенсацию морального вреда в размере 1 млн рублей.

Решение суда вступило в законную силу.
медицинская помощь компенсация
 
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