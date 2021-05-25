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Житель Бурятии ушёл от друга и пропал

Житель Бурятии ушёл от друга и пропал
Происшествия,  Фото:ориентировка МВД по Бурятии
Мужчину в последний раз видели 4 мая

Сотрудники полиции разыскивают 39-летнего жителя посёлка Наушки Кяхтинского района Бурятии Александра Серебреникова. Ночью 4 мая он вышел от друга, у которого находился в гостях, но домой не вернулся, сообщили в МВД по Бурятии.

Приметы: европейской внешности, на вид 35-40 лет, рост 175 см, худощавого телосложения, волосы темные коротко стриженные, глаза карие.

Особые приметы: татуировка в виде кельтского узора и солнышка на левом плече, татуировка в виде звезды на левом запястье.

Одет: куртка чёрного цвета с капюшоном, джинсы синие, кроссовки чёрные.

При наличии какой-либо информации о данном гражданине либо его местонахождении полиция просит сообщить по телефонам: 8(9021)62-44-72, 8(950)393-49-00, 8(30142)91-2-00 или 102 (112).


пропавшие без вести
 
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