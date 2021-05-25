Пожар произошёл ночью
В ночь с 23 на 24 мая в посёлке Новый Уоян Северо-Байкальского района Бурятии загорелось бесхозное строение.
- На момент прибытия пожарных конструкции одноэтажного строения были охвачены огнем. В результате пожара строение уничтожено полностью на площади 200 кв. м., - сообщили в республиканском агентстве ГО и ЧС.
Также вчера пожар произошёл в посёлке Каменск, где загорелся гараж.
- На момент прибытия пожарных из-под крыши гаража шёл дым. Открытое горение было оперативно ликвидировано. Огонь повредил обрешётку крыши на площади 2 кв. м., - уточнили в республиканском агентстве ГО и ЧС.
Предварительной причиной обоих пожаров названо неосторожное обращение с огнём.
В Бурятии сгорела постройка на площади 200 «квадратов»
Происшествия, Фото:
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