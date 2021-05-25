Нарушитель сейчас находится в СИЗО
40-летнего мужчину, находящегося в СИЗО в Иркутске, оштрафовали за его татуировки.
Установлено, что у мужчины на теле имеются татуировки в виде нацистской свастики и символов экстремистской субкультуры «Арестантское уголовное единство» (деятельность организации запрещена на территории Российской Федерации).
- Содержась в камере СИЗО-1, он осуществляет пропаганду и публичное демонстрирование нацистской атрибутики и символики экстремистской организации, - пришёл к выводу Куйбышевский районный суд Иркутска.
Мужчина признан виновным по ч. 1 ст. 20.3 Кодекса об административных правонарушениях «Пропаганда либо публичное демонстрирование нацистской атрибутики, либо атрибутики или символики экстремистских организаций».
- Назначен штраф в размере одной тысячи рублей, - уточнили в Куйбышевском районном суде.
В Иркутске мужчину оштрафовали за татуировки со свастикой
Происшествия, Фото:
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