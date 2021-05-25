В Бурятии тушили три лесных пожара вблизи сёл

Пожары тушили лесники и сотрудники МЧС



Накануне в Бурятии тушили три лесных пожара вблизи населённых пунктов, сообщили в республиканском агентстве лесного хозяйства



В Прибайкальском районе обнаружили возгорание недалеко от села Турунтаево. Через два часа обнаружили два возгорания в километре от села Лиственничное. Все три лесных пожара возникли по вине людей.



На тушении работало 17 человек из числа лесной охраны и сотрудников МЧС. Было задействовано семь единиц лесопожарной техники.



Специалисты оперативно ликвидировали пожары, не дав огню распространиться и подойти ближе к сёлам. Общая площадь, пройденная огнем, составила меньше 1 га.



На утро 25 мая новых очагов возгорания в лесах республики не обнаружено.



Между тем, сотрудники лесной охраны, МЧС и МВД ежедневно выявляют нарушения правил пожарной безопасности. Только за прошедшие сутки выявлено 32 нарушения правил пожарной безопасности.



В республике действует особый противопожарный режим! Разведение костров, сжигание сухой травы запрещено. Обо всех возгораниях в лесу необходимо сообщать на горячую линию лесной охраны – (3012) 20-44-44.

