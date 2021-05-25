В Забайкалье ветеринары спасли кошку, проглотившую иглу

Происшествия, Фото: госветслужба Забайкальского края

Случай произошёл, когда её хозяйка занималась шитьём



В Забайкальском крае ветеринарные врачи провели экстренную операцию по спасению жизни домашнего питомца. Жительница Приаргунска обратилась вечером 23 мая на ветстанцию с кошкой Анфиской, которая проглотила бисерную иголку.



- Игла застряла в горле и упёрлась в нёбо. Проведена срочная операция под наркозом. Иглу сломали и вынули, - пояснил начальник Приаргунской ветклиники Дмитрий Гладких.



Кошка играла с нитками, когда хозяйка занималась шитьём. Анфиска проглотила нитку, а вместе с ней и иглу. По удачному стечению обстоятельств ни один из крупных кровеносных сосудов не затронут.



- Отметим, чаще всего извлечь острый предмет удаётся без операции. Однако их попадание в пищевод или желудок животного требует хирургического вмешательства. Поэтому, при появлении каких-либо изменений в поведении домашнего животного, необходимо срочно обращаться в ветеринарную клинику. Своевременное обращение позволит избежать негативных последствий для питомца, - сообщает государственная ветеринарная служба Забайкальского края.

