Случай произошёл, когда её хозяйка занималась шитьём
В Забайкальском крае ветеринарные врачи провели экстренную операцию по спасению жизни домашнего питомца. Жительница Приаргунска обратилась вечером 23 мая на ветстанцию с кошкой Анфиской, которая проглотила бисерную иголку.
- Игла застряла в горле и упёрлась в нёбо. Проведена срочная операция под наркозом. Иглу сломали и вынули, - пояснил начальник Приаргунской ветклиники Дмитрий Гладких.
Кошка играла с нитками, когда хозяйка занималась шитьём. Анфиска проглотила нитку, а вместе с ней и иглу. По удачному стечению обстоятельств ни один из крупных кровеносных сосудов не затронут.
- Отметим, чаще всего извлечь острый предмет удаётся без операции. Однако их попадание в пищевод или желудок животного требует хирургического вмешательства. Поэтому, при появлении каких-либо изменений в поведении домашнего животного, необходимо срочно обращаться в ветеринарную клинику. Своевременное обращение позволит избежать негативных последствий для питомца, - сообщает государственная ветеринарная служба Забайкальского края.
В Забайкалье ветеринары спасли кошку, проглотившую иглу
Происшествия, Фото:
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