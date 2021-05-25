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В Забайкалье стая агрессивных собак поселилась на территории школы

В Забайкалье стая агрессивных собак поселилась на территории школы
Происшествия,  Фото:pixabay.com
Собаки нападают на школьников и взрослых

Следователи начали проверку информации в СМИ о том, что бездомные собаки, поселившиеся на территории школы, нападают на людей в посёлке Атамановка в Читинском районе.

- 24 мая в некоторых СМИ Забайкалья были распространены сведения о том, что в посёлке Атамановка бездомные собаки, живущие на территории местной школы, нападают на детей и их родителей. По данному факту руководитель регионального следственного управления СКР Юрий Русанов назначил доследственную проверку, - сообщает пресс-служба краевого следственного управления.

По информации журналистов, собаки, живущие на территории детского учреждения, систематически нападают на детей и взрослых, а обращения к администрации жителей к руководству посёлка никаких результатов не приносят.

Руководитель регионального следственного управления поручил следователям провести комплекс процессуальных и иных мероприятий для установления всех обстоятельств произошедшего. Будут опрошены руководство и педагогический коллектив школы Атамановки, родители и школьники. Также следователи опросят руководство администрации посёлка и изучат необходимые документы.
собаки следователи
 
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