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В Чите 4 дня с пассажиров не списывали деньги за проезд

В Чите 4 дня с пассажиров не списывали деньги за проезд
Происшествия,  Фото:pixabay.com
Списание денежных средств началось только 24 мая

Администрация Читы сообщила о сбое в работе системы автоматического списания средств с пассажиров муниципального пассажирского транспорта. 21, 22, 23 и 24 мая в связи со сбоем с пассажиров не были списаны средства за проезд в общественном транспорте.

Списание денежных средств началось 24 мая в 12:30 за все предыдущие дни. Списание производилось только за совершённые поездки. Информацию о них и историю своих оплат пассажир может посмотреть на сайте t-karta.ru.

По всем вопросам, горожане могут обратиться лично с банковской картой с 8:00 до 17:00 в троллейбусное управление или позвонить по телефону 41-91-02.
Чита сбой общественный транспорт троллейбус пассажирские перевозки
 
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