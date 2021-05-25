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В Бурятии в ДТП пострадали два водителя

В Бурятии в ДТП пострадали два водителя
Происшествия,  Фото:УГИБДД по Бурятии
Автоавария случилась в вечернее время

Вчера в Бичурском районе Бурятии в ДТП пострадали два водителя.

Около девяти часов вечера в селе Бичура 59-летний водитель автомобиля «Шевроле Нива», поворачивая налево, столкнулся с автомобилем «Ниссан АД» под управлением 33-летнего водителя.

В результате ДТП оба водителя госпитализированы в медицинское учреждение, сообщили в УГИБДД по Бурятии.

Как сообщал «Байкал-Daily», при аналогичных обстоятельствах произошло ДТП в Баунтовском районе - в той аварии пострадала женщина-водитель «Лады Гранта»
ДТП
 
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