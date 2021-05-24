Суд приговорил мужчину к 18 годам лишения свободы
Иркутский областной суд вынес обвинительный приговор по уголовному делу в отношении 56-летнего жителя Осинского района, убившего двух человек.
В феврале 2020 года вечером в селе Оса мужчина застрелил 37-летнюю супругу. Причиной этого стало то, что женщина решила уйти от мужа.
Затем, предполагая, что против него женщину настроил свёкр, убийца приехал в дом отца жены. Ему он также выстрелил в голову. 63-летний мужчина скончался на месте.
Суд приговорил мужчину к 18 годам лишения свободы в исправительной колонии строгого режима, со штрафом в размере 10 тысяч рублей.
Приговор не вступил в законную силу, сообщили в областной прокуратуре.
Жителя Иркутской области осудили за убийство жены и свёкра
Происшествия, Фото:
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