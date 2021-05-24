Грабитель зашёл за своей жертвой сперва в подъезд, а затем в лифт
Днём 10 мая 56-летняя улан-удэнка стала жертвой грабежа в подъезде своего дома.
Женщина ночью на такси возвращалась из кафе, где отдыхала с друзьями. У дома горожанка заметила незнакомца, который вместе с ней зашёл сначала в подъезд, а затем и в лифт.
В лифте, когда женщина уже заступила на площадку, мужчина напал на неё, выхватив из рук пакет с дамской сумкой и продуктами. Пакет порвался, и грабитель, подняв с пола сумку, убежал.
В сумочке были сотовый телефон, банковские карты, 600 рублей, личные документы и ключи от квартиры.
- В результате оперативно-розыскных мероприятий злоумышленник - ранее неоднократно судимый 34-летний улан-удэнец - был задержан сотрудниками полиции. Известно, что чужими банковскими картами он впоследствии успел оплатить покупки в магазинах на общую сумму около трех тысяч рублей, телефон потерял, а от остального имущества избавился. Задержанный нигде не работает, - сообщили в пресс-службе МВД по Бурятии.
Возбуждены уголовные дела по статьям «Грабёж» и «Кража». В связи с наличием непогашенной судимости и отсутствием постоянного места жительства подозреваемый заключен под стражу.
Грабитель напал на улан-удэнку возле лифта
Происшествия, Фото:
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