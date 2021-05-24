На жителя Бурятии возбудили уголовное дело за 10 щук

Происшествия, Фото: МВД по Бурятии

Автомобиль, на котором везли рыбу, остановили сотрудники ДПС



В ходе рейда в рамках операции «Путина» сотрудники ДПС в Еравнинском районе Бурятии остановили автомобиль 36-летнего местного жителя. В автомобиле обнаружили свежевыловленную щуку, сообщили в МВД по Бурятии.



Сельчанин признался, что выловил щуку с помощью острогов в пяти километрах от селе Тулдун в озере Большая Еравна.



У мужчины изъяли 10 особей щуки, рыбацкий костюм и несколько острог (рыбацкое орудие, которое напоминает вилы с множеством остро наточенных зубьев). Ущерб от действий гражданина оценён более чем 18 тысяч рублей.



Ранее он уже привлекался к уголовной ответственности.



Возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 256 Уголовного кодекса «Незаконная добыча (вылов) водных биологических ресурсов».



Полиция напоминает о неукоснительном соблюдении запретов и ограничений в нерестовый период. Первый этап оперативно-профилактического мероприятия «Путина» продлится до 30 июня.

