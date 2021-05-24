Несчастный случай произошёл, когда мальчик играл
22 мая в Прибайкальском районе Бурятии произошёл несчастный случай с первоклассником из Нестеровской средней школы.
Днём мальчик играл на заброшенной ферме, которая находится рядом с домом. Здесь на ребёнка обрушилась связка кирпичей.
Обстоятельства произошедшего выясняются, сообщается в группе «Прибайкалье-инфо».
Тем же вечером ребёнка привезли в Улан-Удэ, где госпитализировали в детскую республиканскую клиническую больницу.
Как сообщал «Байкал-Daily», в январе в посёлке Каменск Кабанского района Бурятии восьмилетний мальчик упал в трёхметровый колодец во время игры с друзьями.
В Бурятии на первоклассника упала связка кирпичей
Происшествия, Фото:
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