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Забайкалец получил 17 лет за убийство и расчленение подростка

Забайкалец получил 17 лет за убийство и расчленение подростка
Происшествия,  Фото:СУ СКР по Забайкальскому краю
Подростка убили за то, что он дал свидетельские показания

В Забайкальском крае вынесен приговор 19-летнему жителю села Агинское, который из мести убил 17-летнего подростка.

В ночь на 12 декабря 2019 года в посёлке Агинское этот молодой человек вместе со своим сверстником убил подростка за то, что он дал показания по делу о грабеже, изобличающие одного из них.

Молодые люди избили жертву, затем силой усадили в автомобиль и вывезли за посёлок, где продолжили избиение. Затем они попытались задушить парня шнурком из капюшона. Сперва убийцы решили, что он уже мёртв.

Обнаружив, что жертва еще подаёт признаки жизни, они вновь начали душить юношу шнурком. После поочередно передавая нож друг другу, нанесли 24 ножевых ранения в шею и грудную клетку. Затем преступники расчленили тело и спрятали его части в разных местах в лесу.

Один из обвиняемых на этапе предварительного следствия покончил с собой в следственном изоляторе.

После этого второй обвиняемый попытался уйти от ответственности. Он пытался свалить всю вину на мёртвого подельника. Несмотря на это, следователи собрали и представили суду убедительные доказательства совершения убийства обоими обвиняемыми. Были назначены и проведены несколько экспертиз ДНК, комплексные психолого-психиатрические экспертизы, а также комиссионная судебно-медицинская, сообщили в СУ СКР по Забайкальскому краю.

Обвинение просило для подсудимого 19 лет лишения свободы, мать убитого юноши – пожизненное заключение. Суд признал молодого человека виновным по статье «Убийство лица в связи с выполнением им общественного долга, совершённое группой лиц по предварительному сговору» и назначил 17 лет лишения свободы в колонии строгого режима.
убийство
 
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