Житель Братска перевёл мошенникам миллион рублей

За три дня жители лишились более шести миллионов рублей



За пятницу и выходные жертвами мошенников стали 17 жителей Иркутской области. В общей сложности они лишились более шести миллионов рублей. Аферисты представлялись сотрудниками банка или инвестиционных фондов, сообщили в ГУ МВД по Иркутской области.



Самый большой ущерб нанесён жителю Братска, который перевел мошенникам около миллиона рублей. Днём 21 мая ему позвонила женщина и сообщила, что неизвестные преступники пытаются снять с его счёта деньги. Мужчина, «спасая» сбережения, перечислил всю сумму на счёт, указанный «сотрудницей банка».



Другой распространённой схемой является инвестирование денег под высокий процент через объявление в социальной сети. Потерпевшие договариваются посредством личной переписки о переводе средств на неизвестный счёт, после чего объявление блокируется, и аферисты перестают выходить на связь. Подобным способом было украдено порядка двух миллионов рублей.



По словам иркутянина, в популярной социальной сети он нашёл объявление о вложении капитала в инвестиции под процент выше среднего по рынку. Через личные сообщения договорился о сделке и перевёл средства на счет, указанный неизвестным. Сразу после этого сайт был заблокирован.



На сегодняшний день по всем фактам хищения проводится проверка или ведётся расследование.





