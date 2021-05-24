За три дня жители лишились более шести миллионов рублей
За пятницу и выходные жертвами мошенников стали 17 жителей Иркутской области. В общей сложности они лишились более шести миллионов рублей. Аферисты представлялись сотрудниками банка или инвестиционных фондов, сообщили в ГУ МВД по Иркутской области.
Самый большой ущерб нанесён жителю Братска, который перевел мошенникам около миллиона рублей. Днём 21 мая ему позвонила женщина и сообщила, что неизвестные преступники пытаются снять с его счёта деньги. Мужчина, «спасая» сбережения, перечислил всю сумму на счёт, указанный «сотрудницей банка».
Другой распространённой схемой является инвестирование денег под высокий процент через объявление в социальной сети. Потерпевшие договариваются посредством личной переписки о переводе средств на неизвестный счёт, после чего объявление блокируется, и аферисты перестают выходить на связь. Подобным способом было украдено порядка двух миллионов рублей.
По словам иркутянина, в популярной социальной сети он нашёл объявление о вложении капитала в инвестиции под процент выше среднего по рынку. Через личные сообщения договорился о сделке и перевёл средства на счет, указанный неизвестным. Сразу после этого сайт был заблокирован.
На сегодняшний день по всем фактам хищения проводится проверка или ведётся расследование.
Житель Братска перевёл мошенникам миллион рублей
Происшествия, Фото:
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