Следователи начали доследственную проверку
24 мая в социальных сетях появились видеозаписи из Забайкальского края, на которых запечатлено избиение девочки-подростка двумя другими девушками. В группе «Регион-75 | Чита» опубликовали скриншоты видео. Здесь пояснили, что таким образом девушку решили проучить за воровство.
- По данному факту по указанию руководителя регионального следственного управления СКР незамедлительно начата доследственная проверка. Следователи установят личности участниц конфликта, их место жительства и учёбы, а также мотивы, которые толкнули их на совершение данного поступка, - сообщили в пресс-службе краевого следственного управления.
Кроме того, следователи изучают условия воспитания подростков. При наличии информации о ненадлежащем исполнении обязанностей сотрудниками органов профилактики их действиям либо бездействию будет дана правовая оценка.
В Забайкалье девочку-подростка жестоко избили за воровство
Происшествия, Фото:
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