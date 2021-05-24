В Забайкалье девочку-подростка жестоко избили за воровство

Следователи начали доследственную проверку



24 мая в социальных сетях появились видеозаписи из Забайкальского края, на которых запечатлено избиение девочки-подростка двумя другими девушками. В группе «Регион-75 | Чита» опубликовали скриншоты видео. Здесь пояснили, что таким образом девушку решили проучить за воровство.



- По данному факту по указанию руководителя регионального следственного управления СКР незамедлительно начата доследственная проверка. Следователи установят личности участниц конфликта, их место жительства и учёбы, а также мотивы, которые толкнули их на совершение данного поступка, - сообщили в пресс-службе краевого следственного управления.



Кроме того, следователи изучают условия воспитания подростков. При наличии информации о ненадлежащем исполнении обязанностей сотрудниками органов профилактики их действиям либо бездействию будет дана правовая оценка.

