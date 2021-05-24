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Росгвардейцы задержали вора на Театральной площади Улан-Удэ

Росгвардейцы задержали вора на Театральной площади Улан-Удэ
Происшествия,  Фото:Baikal-daily.ru
Молодой человек украл телефон из кафе

В охраняемом кафе в центре Улан-Удэ сработала кнопка экстренного вызова. К прибывшим росгвардейцам обратилась администратор кафе. Она рассказала, что во время закрытия неизвестный украл сотовый телефон стоимостью восемь тысяч рублей.

Росгвардейцы, просмотрев записи с камер видеонаблюдения, установили приметы подозреваемого. В ходе отработки прилегающей территории сотрудники вневедомственной охраны по приметам задержали молодого человека на Театральной площади.

В полиции задержанный 24-летний улан-удэнец сознался в краже и вернул телефон. Он под надуманным предлогом вернулся в зал и украл стола сотовый администратора.

По данному факту возбуждено уголовное дело. Ведется следствие, сообщили в Росгвардии по Бурятии.
кража Росгвардия
 
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