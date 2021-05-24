Росгвардейцы задержали вора на Театральной площади Улан-Удэ

Молодой человек украл телефон из кафе



В охраняемом кафе в центре Улан-Удэ сработала кнопка экстренного вызова. К прибывшим росгвардейцам обратилась администратор кафе. Она рассказала, что во время закрытия неизвестный украл сотовый телефон стоимостью восемь тысяч рублей.



Росгвардейцы, просмотрев записи с камер видеонаблюдения, установили приметы подозреваемого. В ходе отработки прилегающей территории сотрудники вневедомственной охраны по приметам задержали молодого человека на Театральной площади.



В полиции задержанный 24-летний улан-удэнец сознался в краже и вернул телефон. Он под надуманным предлогом вернулся в зал и украл стола сотовый администратора.



По данному факту возбуждено уголовное дело. Ведется следствие, сообщили в Росгвардии по Бурятии.

