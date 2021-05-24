В Ангарске один человек и трое пострадали при взрыве гранаты

Происшествия, Фото: Baikal-daily.ru, из архива

Граната взорвалась в гараже



22 мая в гараже, расположенном в 94 квартале города Ангарск взорвалась граната. В результате происшествия погиб 24-летний молодой человек.



По данному факту возбуждено уголовное дело по статье «Причинение смерти по неосторожности».



По версии следствия, в этот день четыре человека распивали в гараже спиртные напитки. В какой-то момент 33-летний мужчина стал показывать присутствующим гранату, после чего она упала на пол. В результате инцидента один человек был смертельно травмирован, остальные получили различные травмы и сейчас находятся в больнице.



Следователи СК совместно с полицейскими выясняют все обстоятельства произошедшего, сообщили в СУ СКР по Иркутской области.

