 

Новости Бурятии и Улан-Удэ в реальном времени

24 мая

23 мая

Популярное

В Ангарске один человек и трое пострадали при взрыве гранаты

В Ангарске один человек и трое пострадали при взрыве гранаты
Происшествия,  Фото:Baikal-daily.ru, из архива
Граната взорвалась в гараже

22 мая в гараже, расположенном в 94 квартале города Ангарск взорвалась граната. В результате происшествия погиб 24-летний молодой человек.

По данному факту возбуждено уголовное дело по статье «Причинение смерти по неосторожности».

По версии следствия, в этот день четыре человека распивали в гараже спиртные напитки. В какой-то момент 33-летний мужчина стал показывать присутствующим гранату, после чего она упала на пол. В результате инцидента один человек был смертельно травмирован, остальные получили различные травмы и сейчас находятся в больнице.

Следователи СК совместно с полицейскими выясняют все обстоятельства произошедшего, сообщили в СУ СКР по Иркутской области.
смерть граната взрыв
 
Уважаемые читатели, все комментарии, не соответствующие действующему законодательству, контенту сайта (в том числе наличие каких-либо ссылок) и элементарным нормам культурного поведения удаляются автоматически.
Социальные комментарии Cackle

Читают сейчас

В Забайкалье девочку-подростка жестоко избили за воровство
В Забайкалье девочку-подростка жестоко избили за воровство
Происшествия, 24.05.2021
Следователи начали доследственную проверку
Читинец угнал трактор, чтобы покататься
Читинец угнал трактор, чтобы покататься
Происшествия, 24.05.2021
Угонщик трактора попал в ДТП
В Бурятии из-за поджога сгорела крыша дома
В Бурятии из-за поджога сгорела крыша дома
Происшествия, 24.05.2021
Жильцы дома временно отправились к родственникам
В Бурятии пожар оставил без крова две семьи
В Бурятии пожар оставил без крова две семьи
Происшествия, 24.05.2021
Одна из семей, лишившаяся жилья, многодетная
В Бурятии «чёрные» лесорубы протаранили машину лесников
В Бурятии «чёрные» лесорубы протаранили машину лесников
Происшествия, 24.05.2021
«Чёрные» лесорубы долгое время ехали задним ходом, надеясь оторваться. ВИДЕО
На севере Бурятии медведи всё чаще выходят к людям
На севере Бурятии медведи всё чаще выходят к людям
Происшествия, 24.05.2021
Медведей могут привлекать незаконные свалки вблизи поселений
В Забайкалье запросили 19 лет для парня, обвиняемого в убийстве подростка
В Забайкалье запросили 19 лет для парня, обвиняемого в убийстве подростка
Происшествия, 24.05.2021
Мать погибшего попросила о пожизненном лишении свободы
В Бурятии потушили единственный лесной пожар
В Бурятии потушили единственный лесной пожар
Происшествия, 24.05.2021
Пожар не успел пройти большую площадь

Позитив

Проекты Байкал-Daily

Лонгриды

Блоги

Загрузка...
^