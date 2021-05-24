Граната взорвалась в гараже
22 мая в гараже, расположенном в 94 квартале города Ангарск взорвалась граната. В результате происшествия погиб 24-летний молодой человек.
По данному факту возбуждено уголовное дело по статье «Причинение смерти по неосторожности».
По версии следствия, в этот день четыре человека распивали в гараже спиртные напитки. В какой-то момент 33-летний мужчина стал показывать присутствующим гранату, после чего она упала на пол. В результате инцидента один человек был смертельно травмирован, остальные получили различные травмы и сейчас находятся в больнице.
Следователи СК совместно с полицейскими выясняют все обстоятельства произошедшего, сообщили в СУ СКР по Иркутской области.
В Ангарске один человек и трое пострадали при взрыве гранаты
Происшествия, Фото:
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