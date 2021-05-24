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Читинец угнал трактор, чтобы покататься

Читинец угнал трактор, чтобы покататься
Происшествия,  Фото:УМВД по Забайкальскому краю
Угонщик трактора попал в ДТП

Читинца задержали за угон трактора, сообщили в УМВД по Забайкальскому краю.

Сообщение о преступлении поступило от собственника трактора, 64-летнего жителя посёлка Атамановка. Мужчина оказывает услуги по вспашке земли. Трактор он оставляет в Песчанке во дворе своего знакомого.

В ходе поисковых мероприятий угнанный трактор полицейские нашли ночью. Вскоре они установили, что преступление совершил сын мужчины, у дома которого стоял трактор.

Угонщик решил на нём покататься. Не имея водительских прав, молодой человек не справился с управлением и съехал в кювет, опрокинув трактор. После этого убежал.

В отношении подозреваемого возбуждено уголовное дело. За угон законодательством предусмотрено максимальное наказание в виде лишения свободы на срок до пяти лет.

Трактор изъят в технически неисправном состоянии.
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