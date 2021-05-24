Пропавшая женщина жила у подруги
Найдена объявленная в розыск 66-летняя жительница Улан-Удэ. 8 мая она ушла из дома на улице Тверская после семейного конфликта и на связь больше не выходила, сообщали ранее в МВД по Бурятии.
22 мая жительница посёлка имени Горького увидела расклеенные добровольцами «Лиза Алерт» листовки о розыске пенсионерки. Она позвонила по указанному в них номеру телефона родственника и сообщила о местонахождении пропавшей.
Как выяснилось, со времени ухода пенсионерка жила в посёлке у своей подруги.
- С ней всё в порядке, - уточнили в полиции.
Улан-удэнка, пропавшая после конфликта в семье, нашлась
Происшествия, Фото:
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