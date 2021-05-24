Жильцы дома временно отправились к родственникам
Вчера, 23 мая, произошёл пожар в жилом доме в селе Гунда Еравнинского района Бурятии.
- На момент прибытия пожарных дом горел изнутри, пламя распространилось на крышу строения. Пожарные вместе с местными жителями ликвидировали открытое горение за полчаса. В результате пожара сгорела крыша, дом выгорел изнутри, - сообщили в республиканском агентстве ГО и ЧС.
Предположительно, причиной пожара мог послужить поджог.
Жильцы дома размещены у родственников.
Как сообщал «Байкал-Daily», пожар в селе Верхняя Заимка Северо-Байкальского района оставил без крова две семьи, одна из них многодетная.
В Бурятии из-за поджога сгорела крыша дома
Происшествия, Фото:
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