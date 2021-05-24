Одна из семей, лишившаяся жилья, многодетная
В селе Верхняя Заимка Северо-Байкальского района Бурятии произошёл пожар, оставивший без крыши над головой две семьи.
Огонь вспыхнул на территории двух частных домовладений.
- На момент прибытия пожарных горела кровля двухквартирного дома и надворные постройки. Ввиду плотной застройки, большого количества горючих материалов на месте и из-за ветра пламя быстро распространялось. Также тушение пожара осложнялось обшивкой части дома металлосайдингом, - сообщили в республиканском агентстве ГО и ЧС.
Тушили огонь сотрудники двух пожарных частей, местные добровольные пожарные и добровольная пожарная команда путевой машинной станции №303 посёлка Кичера.
Ликвидация открытого горения продолжалась почти два часа. В результате огонь уничтожил двухквартирный дом, баню, курятник, дровяник и автомобиль.
Крова лишились две семьи, одна из которых многодетная (три ребёнка). Сейчас семьи отправились жить к родственникам.
- Предположительно, причиной пожара могло послужить неправильное устройство и неисправность отопительных печей и дымоходов, - отметили в республиканском агентстве ГО и ЧС.
В Бурятии пожар оставил без крова две семьи
Происшествия, Фото:
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