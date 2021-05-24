В Забайкалье запросили 19 лет для парня, обвиняемого в убийстве подростка

Мать погибшего попросила о пожизненном лишении свободы



В Забайкальском крае продолжается рассмотрение дела об убийстве подростка. На скамье подсудимых – 19-летний парень из посёлка Агинское. Его подельник совершил самоубийство во время предварительного расследования.



По версии следствия, подростка убили за того, что он дал свидетельские показания против парня, который совершил грабёж. Из мести последний решил убить свидетеля и предложил другу сделать это вместе.



11 декабря приятели сначала избили несовершеннолетнего, затем силой посадили в автомобиль и привезли его в безлюдное место. Там продолжили избивать, а затем попытались задушить шнурком из капюшона. Полагая, что он мёртв, они вывезли тело в другое место, чтобы спрятать. Обнаружив, что жертва ещё подаёт признаки жизни, они вновь начали душить парня шнурком. После поочередно, передавая нож друг другу, нанесли 24 ножевых ранения в шею и грудную клетку.



Затем преступники расчленили труп. Части тела они спрятали в разные места, присыпав их землёй и ветками.



20 мая состоялись прения сторон. Сторона обвинения попросила суд назначить обвиняемому 19 лет лишения свободы. Прокурор подчеркнул, что его вина полностью доказана, а действия квалифицированы правильно.



Правом выступить в прениях воспользовалась и мама погибшего подростка, которая попросила суд назначить ему пожизненное лишение свободы.



Подсудимый, в свою очередь, и в прениях настаивал на том, что не убивал, а преступление совершил его приятель, который сейчас уже мёртв.



- Вину он не признал, в содеянном не раскаялся, - сообщили в Забайкальском краевом суде.



Суд огласит приговор жителю посёлка Агинского 24 мая.

