На трассе в Бурятии горел лесовоз

По предварительным данным, во время движения заклинила ступица на заднем правом колесе полуприцепа, из-за этого произошло возгорание, сообщается в группе «Прибайкалье-инфо.24/7».







Как сообщал «Байкал-Daily», в ноябре 2020 года на дороге Новый Уоян – Северобайкальск пожар уничтожил лесовоз

23 мая на федеральной трассе «Байкал» в районе кафе «М-55» в селе Ильинка Прибайкальского района Бурятии загорелся лесовоз «Вольво». Пожар произошёл во втором часу ночи.Лесовоз вёз трёхметровый горбыль.