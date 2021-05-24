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На трассе в Бурятии горел лесовоз

На трассе в Бурятии горел лесовоз
Происшествия,  Фото:опубликовано в группе "Прибайкалье-инфо"
Пожар произошёл ночью

23 мая на федеральной трассе «Байкал» в районе кафе «М-55» в селе Ильинка Прибайкальского района Бурятии загорелся лесовоз «Вольво». Пожар произошёл во втором часу ночи.

Лесовоз вёз трёхметровый горбыль.

По предварительным данным, во время движения заклинила ступица на заднем правом колесе полуприцепа, из-за этого произошло возгорание, сообщается в группе «Прибайкалье-инфо.24/7».

Как сообщал «Байкал-Daily», в ноябре 2020 года на дороге Новый Уоян – Северобайкальск пожар уничтожил лесовоз.



пожар лесовозы
 
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