На трассе в Бурятии горел лесовоз

Пожар произошёл ночью
23 мая на федеральной трассе «Байкал» в районе кафе «М-55» в селе Ильинка Прибайкальского района Бурятии загорелся лесовоз «Вольво». Пожар произошёл во втором часу ночи.
Лесовоз вёз трёхметровый горбыль.
По предварительным данным, во время движения заклинила ступица на заднем правом колесе полуприцепа, из-за этого произошло возгорание, сообщается в группе «Прибайкалье-инфо.24/7».
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