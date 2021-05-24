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В Бурятии туристка повредила ногу на Меркитской крепости

В Бурятии туристка повредила ногу на Меркитской крепости
Происшествия,  Фото:опубликовано в группе "Мухоршибирь-инфо"
Очевидцы помогли пострадавшей женщине

В Бурятии каждой весной толпы туристов устремляются на природный памятник – Меркитскую крепость. В начале мая здесь цветёт реликтовая абрикосовая роща. Цветение этого кустарника привлекает красотой и своим ароматом. Однако практически ежегодно туристы (часто неподготовленные и не в подходящей обуви для скал) получают травмы. Вот и недавно, 22 мая, произошёл очередной несчастный случай. Женщина на Меркитской крепости повредила ногу.

- Вчера мы ездили на экскурсию в абрикосовую рощу в Меркитскую крепость, где произошёл несчастный случай с женщиной из другой компании, - рассказала очевидец.

Пострадавшей помогли очевидцы, жители Мухоршибирского района.

- Сергей Иванович из Старого Загана, Иван Михайлович и Максим Иванович из Мухоршибири наложили шину и аккуратно спустили травмированную вниз с горы, - отмечается в группе «Мухоршибирь-инфо.24/7».

Отметим, ежегодно туристы на Меркитской крепости вредят экосистеме, веря в непонятно зачем распространяемую легенду. Якобы тем, кто поднимается на вершину, нужно взять с собой оттуда камень и чем больше, тем лучше. Внизу стоят целые пирамиды из камней. Экологи, ламы и шаманы не раз просили не поддаваться на это поверье и не вредить природе.


несчастный случай туристы
 
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