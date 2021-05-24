В Бурятии туристка повредила ногу на Меркитской крепости

Происшествия, Фото: опубликовано в группе "Мухоршибирь-инфо"

Очевидцы помогли пострадавшей женщине



В Бурятии каждой весной толпы туристов устремляются на природный памятник – Меркитскую крепость. В начале мая здесь цветёт реликтовая абрикосовая роща. Цветение этого кустарника привлекает красотой и своим ароматом. Однако практически ежегодно туристы (часто неподготовленные и не в подходящей обуви для скал) получают травмы. Вот и недавно, 22 мая, произошёл очередной несчастный случай. Женщина на Меркитской крепости повредила ногу.



- Вчера мы ездили на экскурсию в абрикосовую рощу в Меркитскую крепость, где произошёл несчастный случай с женщиной из другой компании, - рассказала очевидец.



Пострадавшей помогли очевидцы, жители Мухоршибирского района.



- Сергей Иванович из Старого Загана, Иван Михайлович и Максим Иванович из Мухоршибири наложили шину и аккуратно спустили травмированную вниз с горы, - отмечается в группе «Мухоршибирь-инфо.24/7».



Отметим, ежегодно туристы на Меркитской крепости вредят экосистеме, веря в непонятно зачем распространяемую легенду. Якобы тем, кто поднимается на вершину, нужно взять с собой оттуда камень и чем больше, тем лучше. Внизу стоят целые пирамиды из камней. Экологи, ламы и шаманы не раз просили не поддаваться на это поверье и не вредить природе.





