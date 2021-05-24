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В Бурятии потушили единственный лесной пожар

В Бурятии потушили единственный лесной пожар
Происшествия,  Фото:из архива
Пожар не успел пройти большую площадь

В Бурятии сохраняется стабильная лесопожарная обстановка, сообщает сегодня республиканское агентство лесного хозяйства.

За прошедшие сутки проводились работы по тушению лесного пожара в Кяхтинском районе. Он возник из-за неосторожного обращения с огнём. На тушении работало 17 человек из числа лесной охраны и привлечённых лиц. Было задействовано три единицы лесопожарной техники.

Специалисты сработали оперативно и не допустили распространение огня на большую площадь. Пожар ликвидирован на площади меньше 1 га.

На утро 24 мая новых очагов возгорания в лесах Бурятии не обнаружено.

Специалисты продолжают выявлять нарушение правил пожарной безопасности. Только за последние сутки выявлено 25 нарушений правил пожарной безопасности. На всех нарушителей составлены протоколы. Всего за этот год выявлено 797 нарушений.

Обо всех возгораниях необходимо сообщать на горячую линию лесной охраны (3012) 20-44-44.
лесные пожары
 
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