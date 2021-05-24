Пожар произошёл на балконе
Днём 23 мая в селе Хоринск в Бурятии на балконе первого этажа трёхэтажного кирпичного дома по улице Первомайская произошёл пожар. На момент прибытия пожарных на балконе горела фанера и шкаф для вещей.
Из квартиры эвакуировали четырёх детей и одну женщину.
На место происшествия выезжали четверо пожарных.
По предварительным данным, причиной пожара стало неосторожное обращение с огнём при курении. Ущерб устанавливается, сообщается в группе «Хоринск-инфо.24/7».
Как сообщал «Байкал-Daily», 20 мая в пригородном селе Хойто-Бэе Иволгинского района Бурятии произошёл пожар в трёхквартирном жилом доме.
В Бурятии на пожаре эвакуировали четырёх детей и женщину
Происшествия, Фото:
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