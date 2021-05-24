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Жителя Бурятии отправили в колонию за нападение на полицейского

Жителя Бурятии отправили в колонию за нападение на полицейского
Происшествия,  Фото:Baikal-daily.ru, из архива
Инцидент произошёл в конце прошлого года

Ранее судимый житель Бичурского района Бурятии, напавший на полицейского, признан виновным по статье «Применение насилия в отношении представителя власти».

В ноябре 2020 года сотрудник подразделения по делам несовершеннолетних отдела МВД по Бичурскому району вместе с представителем районной комиссии по делам несовершеннолетних проверяли сообщение о ненадлежащем исполнении родительских обязанностей в селе Бичура.

В ходе обследования семьи, находящейся в социально опасном положении, знакомый хозяина дома применил в отношении сотрудника полиции насилие, не опасное для жизни и здоровья.

Суд приговор виновного к наказанию в виде 2 лет 6 месяцев лишения свободы с отбыванием в колонии-поселении.

Приговор в законную силу не вступил и может быть обжалован сторонами, сообщили в пресс-службе республиканской прокуратуры.
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