Жителя Бурятии отправили в колонию за нападение на полицейского





Ранее судимый житель Бичурского района Бурятии, напавший на полицейского, признан виновным по статье «Применение насилия в отношении представителя власти».

В ноябре 2020 года сотрудник подразделения по делам несовершеннолетних отдела МВД по Бичурскому району вместе с представителем районной комиссии по делам несовершеннолетних проверяли сообщение о ненадлежащем исполнении родительских обязанностей в селе Бичура.В ходе обследования семьи, находящейся в социально опасном положении, знакомый хозяина дома применил в отношении сотрудника полиции насилие, не опасное для жизни и здоровья.Суд приговор виновного к наказанию в виде 2 лет 6 месяцев лишения свободы с отбыванием в колонии-поселении.Приговор в законную силу не вступил и может быть обжалован сторонами, сообщили в пресс-службе республиканской прокуратуры.