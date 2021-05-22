В Братске на месте пожара задержали поджигателя

Происшествия, Фото: ГУ МЧС по Иркутской области

Пьяный мужчина неделю поджигал мусор и траву



На территорию заброшенных нелегальных строений под линией электропередач вблизи жилого района Энергетик в городе Братске пожарные выезжали несколько раз с прошлого понедельника. По сухостою и старым деревянным постройкам огонь распространяется очень быстро, и только благодаря местным жителям и очевидцам удаётся предотвратить крупные пожары.



Пожарные, выехав в очередной раз к месту горения сухой растительности, обнаружили на месте происшествия поджигателя, который признался в содеянном.



- Поджигателем оказался житель района Энергетик, мужчина 1986 года рождения. Он признался, что, находясь в состоянии алкогольного опьянения, в течение последней недели периодически поджигал мусор и траву в своём районе. Нарушителя передали сотрудникам полиции. Противоправные действия, к счастью, не нанесли материального ущерба. В отношении гражданина будут приняты меры административного воздействия по каждому случаю поджога, - сообщил главный государственный инспектор по пожарному надзору по городу Братску и Братскому району Владимир Мироманов.



15 случаев горения мусора и сухой травы зарегистрировано за сутки в регионе. К административной ответственности за нарушение особого противопожарного режима привлечены 8 нарушителей. Это владельцы частных подворий, сжигавшие на своих приусадебных участках мусор, что могло привести к серьёзным последствиям в условиях сухой ветреной погоды.



Для предотвращения пожаров из-за нарушения требований пожарной безопасности в населённых пунктах Иркутской области организована работа патрульных и манёвренных групп общей численностью около 1700 человек. В выходные дни состав межведомственных патрульных групп увеличится до 2 тысяч человек, сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по Иркутской области.

