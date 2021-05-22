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В Бурятии огонь уничтожал баню

В Бурятии огонь уничтожал баню
Происшествия,  Фото:pixabay.com
Возгорание случилось в Курумканском районе

Вчера в местности Буксыкен Курумканского района Бурятии загорелась баня. На момент прибытия первого подразделения пожарной охраны строение горело изнутри.

К ликвидации пожара были привлечены добровольные пожарные сельского поселения «Элысунское» и огнеборцы 18-го Курумканского отряда государственной пожарной службы Бурятии. Открытое горение было ликвидировано спустя 40 минут.

В результате пожара баня уничтожена огнём полностью. Предположительно, причиной пожара могло послужить нарушение правил пожарной безопасности при эксплуатации печей, сообщили в пресс-службе республиканского агентства ГО и ЧС.
пожар
 
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