В Улан-Удэ произошло ДТП на «Октябре»

Машины столкнулись на перекрёстке
Накануне, 20 мая, около 18 часов в Улан-Удэ произошло небольшое ДТП на перекрёстке на «Октябре».
Водитель «Тойоты Калдины», ехавший в направлении улицы Октябрьская, на перекрёстке столкнулся с «Тойотой Камри». Произошло это перед пешеходным переходом.
У виновника аварии, как выяснилось, отсутствует полис ОСАГО. Если водителям не удастся договориться о компенсации, их ждут судебные разбирательства.
Как сообщал «Байкал-Daily», накануне на проспекте Автомобилистов произошло тройное ДТП
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