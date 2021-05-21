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В Улан-Удэ произошло ДТП на «Октябре»

В Улан-Удэ произошло ДТП на «Октябре»
Происшествия,  Фото:Baikal-daily.ru
Машины столкнулись на перекрёстке

Накануне, 20 мая, около 18 часов в Улан-Удэ произошло небольшое ДТП на перекрёстке на «Октябре».


Водитель «Тойоты Калдины», ехавший в направлении улицы Октябрьская, на перекрёстке столкнулся с «Тойотой Камри». Произошло это перед пешеходным переходом.

У виновника аварии, как выяснилось, отсутствует полис ОСАГО. Если водителям не удастся договориться о компенсации, их ждут судебные разбирательства.


Как сообщал «Байкал-Daily», накануне на проспекте Автомобилистов произошло тройное ДТП.
ДТП
 
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