В Улан-Удэ произошло ДТП на «Октябре»

Накануне, 20 мая, около 18 часов в Улан-Удэ произошло небольшое ДТП на перекрёстке на «Октябре».







Водитель «Тойоты Калдины», ехавший в направлении улицы Октябрьская, на перекрёстке столкнулся с «Тойотой Камри». Произошло это перед пешеходным переходом.



У виновника аварии, как выяснилось, отсутствует полис ОСАГО. Если водителям не удастся договориться о компенсации, их ждут судебные разбирательства.





