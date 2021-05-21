Кражу раскрыли росгвардейцы
На днях в полицию посёлка Заиграево поступило сообщение о краже из дома чугунных напольных плит. Полицейские установили круг подозреваемых, ориентировки на них были переданы наружных нарядам.
В ходе несения службы сотрудники вневедомственной охраны задержали безработного 40-летнего мужчину. Он сознался в содеянном, а также указал, где спрятал украденные. Плиты он ещё не успел сдать в пункт приёма металлолома.
Возбуждено уголовное дело, ведётся следствие, сообщили в Росгвардии по Бурятии
Житель Бурятии украл чугунные напольные плиты
Происшествия, Фото:
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