Житель Бурятии украл чугунные напольные плиты

Происшествия, Фото: Росгвардия по Бурятии

Кражу раскрыли росгвардейцы



На днях в полицию посёлка Заиграево поступило сообщение о краже из дома чугунных напольных плит. Полицейские установили круг подозреваемых, ориентировки на них были переданы наружных нарядам.



В ходе несения службы сотрудники вневедомственной охраны задержали безработного 40-летнего мужчину. Он сознался в содеянном, а также указал, где спрятал украденные. Плиты он ещё не успел сдать в пункт приёма металлолома.



Возбуждено уголовное дело, ведётся следствие, сообщили в Росгвардии по Бурятии

