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Житель Бурятии украл чугунные напольные плиты

Житель Бурятии украл чугунные напольные плиты
Происшествия,  Фото:Росгвардия по Бурятии
Кражу раскрыли росгвардейцы

На днях в полицию посёлка Заиграево поступило сообщение о краже из дома чугунных напольных плит. Полицейские установили круг подозреваемых, ориентировки на них были переданы наружных нарядам.

В ходе несения службы сотрудники вневедомственной охраны задержали безработного 40-летнего мужчину. Он сознался в содеянном, а также указал, где спрятал украденные. Плиты он ещё не успел сдать в пункт приёма металлолома.

Возбуждено уголовное дело, ведётся следствие, сообщили в Росгвардии по Бурятии
кража Росгвардия
 
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