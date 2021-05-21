В Бурятии работнику Селенгинского ЦКК отрезало ноги

Работник упал на вращающуюся дисковую пилу



Утром 19 мая в Селенгинскую районную больницу доставили работника местного целлюлозно-картонного комбината с ампутированными ногами.



По данному факту начата доследственная проверка, сообщили в пресс-службе СУ СКР по Бурятии.



По предварительным данным, мужчина работал на комбинате в древесно-подготовительном цехе. 19 мая во время эксплуатации деревообрабатывающей слешерной установки он упал на вращающуюся дисковую пилу. В результате ему отрезало обе ноги.



В этот момент в помещении работник находился один. Коллеги из соседнего помещения, услышав крики, прибежали на помощь и вызвали врачей.



Сейчас мужчина в тяжелом состоянии помещен в реанимацию.



- В настоящее время по данному факту проводятся необходимые проверочные мероприятия, направленные на установление полной картины происшествия. У работодателя истребованы журналы о проведении инструктажей по технике безопасности производства работ на слешерной установке. Ведутся опросы свидетелей и лиц, ответственных на предприятии за обеспечение требований охраны труда, - сообщили в следственном управлении.

