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В Бурятии работнику Селенгинского ЦКК отрезало ноги

В Бурятии работнику Селенгинского ЦКК отрезало ноги
Происшествия,  Фото:Baikal-daily.ru
Работник упал на вращающуюся дисковую пилу

Утром 19 мая в Селенгинскую районную больницу доставили работника местного целлюлозно-картонного комбината с ампутированными ногами.

По данному факту начата доследственная проверка, сообщили в пресс-службе СУ СКР по Бурятии.

По предварительным данным, мужчина работал на комбинате в древесно-подготовительном цехе. 19 мая во время эксплуатации деревообрабатывающей слешерной установки он упал на вращающуюся дисковую пилу. В результате ему отрезало обе ноги.

В этот момент в помещении работник находился один. Коллеги из соседнего помещения, услышав крики, прибежали на помощь и вызвали врачей.

Сейчас мужчина в тяжелом состоянии помещен в реанимацию.

- В настоящее время по данному факту проводятся необходимые проверочные мероприятия, направленные на установление полной картины происшествия. У работодателя истребованы журналы о проведении инструктажей по технике безопасности производства работ на слешерной установке. Ведутся опросы свидетелей и лиц, ответственных на предприятии за обеспечение требований охраны труда, - сообщили в следственном управлении.
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